2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

VIP काफिला छोड़ ट्रेन से यात्रा करते दिखे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, सादगी देख हर कोई हैरान, देखें Video

Pandit Dhirendra Shastri : पीएम नरेंद्र मोदी की 'ईंधन बचाओं अपील' का असर कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भी नजर आया है। पीएम की अपील से प्रेरित होकर पंडित शास्त्री ने दिल्ली से झांसी का सफर ट्रेन से किया। इस दौरान उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 02, 2026

Pandit Dhirendra Shastri

ट्रेन में सफर करते नजर आए पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Photo Source- Video Screenshots)

Pandit Dhirendra Shastri : अपने प्रवचनों से ज्यादा बयानों को लेकर अकसर चर्चाओं में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को वैसे तो आपने किसी बड़ी सुरक्षा घेरे और बड़े सारे काफिले के साथ यात्रा करते देखा होगा। लेकिन, इस बार चर्चा का विषय उनका कोई बयान नहीं और ना ही उनकी कोई कथा या कोई धार्मिक आयोजन है, बल्कि उनका सादगी भरा सफर है।

अकसर भारी सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों के लंबे - लंबे काफिले के साथ यात्रा करते नजर आने वाले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हालही में आम यात्रियों की तरह उन्हीं के साथ ट्रेन से यात्रा की। पंडित शास्त्री को अचानक देख ट्रेन से यात्रा कर रहे अन्य लोग को चौंका दिया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मिली जानकारी के अनुसार, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में बद्रीनाथ धाम में 21 दिवसीय साधना और 5 दिवसीय श्री सत्यनारायण कथा संपन्न कर लौट रहे थे। इसके बाद वो सड़क के रास्ते से देहरादून पहुंचे और फिर दिल्ली से झांसी तक का सफर भारतीय रेलवे यानी ट्रेन से किया है। उनके इसी सफर की कुछ वीडियोज अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं।

पीएम मोदी की अपील का असर

बताया जा रहा है कि, पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और यातायात का दबाव कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा इस्तेमाल की अपील की थी।

ट्रेन से लेकर प्लेटफार्म तक हैरान रह गए लोग

आमतौर पर वीआईपी लोगों द्वारा कहीं यात्रा करने के वि्निजी विमान या बड़े काफिलों का उपयोग किया जाता है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने ट्रेन यात्रा को प्राथमिकता देकर एक अलग संदेश देने की कोशिश की है। ट्रेन में सफर के दौरान जब सहयात्रियों ने उन्हें अपने बीच देखा तो कई लोग आश्चर्यचकित रह गया। कई लोग उनके साथ बातचीत करने और तस्वीरें लेने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।

सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील

इधर, बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर इससे पहले भी अपने भक्तों के बीच प्रधानमंत्री के इस संदेश का समर्थन करने और पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील की थी। अब इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने खुद ट्रेन री यात्रा कर एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है।

ग्वालियर में 15 साल की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर दोस्त को 50 हजार में बेचा, गैंगरेप-हत्या कर जला दिया शव

ये भी पढ़ें
Gwalior News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 01:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / VIP काफिला छोड़ ट्रेन से यात्रा करते दिखे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, सादगी देख हर कोई हैरान, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर के SP ऑफिस में बवाल, युवक ने काटी हाथ की नस, पुलिस पर लगाया आरोप

chhatarpur youth slits wrist at sp office alleges police mp news
छतरपुर

Fear of Sin: 'पाप होने के डर से' छतरपुर में व्यक्ति ने खुद के शरीर के अंग को पहुंचाया नुकसान

CHHATARPUR
छतरपुर

छतरपुर में नरवाई जलाने से सुलग रही धरती- प्रति हेक्टेयर नष्ट हो रहे 37 किलो नाइट्रोजन और 112 किलो पोटाश समेत 5800 रुपए के पोषक तत्व, पर्यावरण के साथ सेहत पर मंडराया गंभीर संकट

narwai
छतरपुर

MP में छतरपुर में 10 ई-बाइकों में एकदम से हुआ विस्फोट, मची चीख-पुकार

e-bikes blast standing in market causing widespread panic mp news
छतरपुर

रबी उपार्जन 2026-27 का समापन: जिले के 80 केंद्रों पर 1.61 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीदी; अब तक सिर्फ आधा भुगतान

wheat procurment
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.