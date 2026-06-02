VIP काफिला छोड़ ट्रेन से यात्रा करते दिखे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, सादगी देख हर कोई हैरान, देखें Video

Pandit Dhirendra Shastri : अपने प्रवचनों से ज्यादा बयानों को लेकर अकसर चर्चाओं में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को वैसे तो आपने किसी बड़ी सुरक्षा घेरे और बड़े सारे काफिले के साथ यात्रा करते देखा होगा। लेकिन, इस बार चर्चा का विषय उनका कोई बयान नहीं और ना ही उनकी कोई कथा या कोई धार्मिक आयोजन है, बल्कि उनका सादगी भरा सफर है।