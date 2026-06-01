छतरपुर के SP ऑफिस में बवाल, युवक ने काटी हाथ की नस, पुलिस पर लगाया आरोप

Youth slits wrist at SP Office: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एसपी ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की। युवक ने पुलिस पर मामला दर्ज करने का लगाया आरोप लगाया और आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक की पहचान शिव प्रसाद के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार शशांक जैन जिला अस्पताल पहुंचे और घायल के कथन दर्ज किए। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है।