‘पाप होने के डर से’ छतरपुर में व्यक्ति ने खुद के शरीर के अंग को पहुंचाया नुकसान

प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि व्यक्ति पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान और असामान्य व्यवहार कर रहा था। परिजनों का कहना है कि वह लंबे समय से नशे का आदी था और अक्सर अजीबोगरीब बातें करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि व्यक्ति पहले रामलीला मंडल से भी जुड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसका व्यवहार बदल गया था। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, अत्यधिक खून बह जाने के कारण मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।