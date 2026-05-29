केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा पुरखों का आंगन: पाठापुर के 10 परिवारों ने खाली किए अपने घर, किशनगढ़ के नए आशियाने में गूंजी गृह प्रवेश की शहनाई

इस ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण विस्थापन के पीछे जिला प्रशासन की महीनों की मेहनत और संवाद नीति रही है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में एडीएम नमः शिवाय अरजरिया ने खुद पाठापुर गांव का दौरा कर ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाई थी। अफसरों ने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की हर शंका, डर और समस्या को सुना और उसका सकारात्मक समाधान निकाला। इसी संवेदनशीलता का असर भी दिखा। शिफ्टिंग के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। प्रशासनिक वाहनों के जरिए ग्रामीणों के पलंग, सोफे, अनाज और तमाम घरेलू सामान को पूरी सुरक्षा के साथ लोड कराया गया। सरकारी अमले ने खुद मुस्तैद रहकर सारा सामान किशनगढ़ स्थित नए और बेहतर आवासों तक पहुंचवाया।