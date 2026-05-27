छतरपुर में 5 मासूम बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, बीमार भाई की मदद करने राजस्थान से आया था

राजाराम कुशवाहा विवाहित था और उसकी पांच छोटी-छोटी बेटियां हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि परिवार में पिछले करीब 25 वर्षों से एक पुराना जमीन विवाद चल रहा था। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में राजाराम के पिता को करीब डेढ़ एकड़ जमीन मिली थी, जिस पर वे खेती करते थे। परिवार में तीन भाई बालदीन कुशवाहा, कीरतलाल कुशवाहा और सबसे छोटा मृतक राजाराम कुशवाहा हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी पुरानी रंजिश या जमीन विवाद के चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। राजाराम की मौत के बाद उसकी पत्नी और पांच मासूम बेटियां प्रियंका, विमलेश, अंजलि, भावना और मोहनी के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।