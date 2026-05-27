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छतरपुर में 5 मासूम बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, बीमार भाई की मदद करने राजस्थान से आया था

Father Of Five Daughters Killed: राजस्थान में रहकर मजदूरी करता था मृतक, बड़े भाई की तबीयत खराब होने के कारण खेती-किसानी के कामों में मदद करने के लिए गांव लौटकर आया था, खेत में सोते वक्त सिर में मारी गोली।

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छतरपुर

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Shailendra Sharma

May 27, 2026

chhatarpur

Father of five daughters shot dead while sleeping in field

Chhatarpur Murder: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम तिलवा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां अपने खेत पर रखवाली के लिए सो रहे एक 27 वर्षीय युवक की अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद से पूरे गांव में भारी दहशत और तनाव का माहौल निर्मित हो गया है। युवक की पांच बेटियां हैं जिनके सिर से अब हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया है।

देखें वीडियो-

बीमार भाई की मदद करने राजस्थान से लौटा था घर

मृतक की पहचान राजाराम कुशवाहा (उम्र 27 वर्ष), पिता मठोला कुशवाहा निवासी ग्राम तिलवा के रूप में हुई है। राजाराम अमूमन राजस्थान में रहकर मजदूरी का काम करता था और वहीं से अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। मृतक के बड़े भाई बालदीन कुशवाहा ने बताया कि उसकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। अपने बीमार भाई की खेती-किसानी के कामों में मदद करने के लिए ही राजाराम कुछ दिन पहले ही राजस्थान से अपने गांव वापस लौटा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यहां उसकी जान पर संकट आ जाएगा।

25 साल पुराना जमीनी विवाद आ रहा सामने, 5 बेटियां हुईं अनाथ

राजाराम कुशवाहा विवाहित था और उसकी पांच छोटी-छोटी बेटियां हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि परिवार में पिछले करीब 25 वर्षों से एक पुराना जमीन विवाद चल रहा था। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में राजाराम के पिता को करीब डेढ़ एकड़ जमीन मिली थी, जिस पर वे खेती करते थे। परिवार में तीन भाई बालदीन कुशवाहा, कीरतलाल कुशवाहा और सबसे छोटा मृतक राजाराम कुशवाहा हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी पुरानी रंजिश या जमीन विवाद के चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। राजाराम की मौत के बाद उसकी पत्नी और पांच मासूम बेटियां प्रियंका, विमलेश, अंजलि, भावना और मोहनी के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस बल मौके पर, जांच में जुटी टीमें

खेत में तड़के सुबह लहूलुहान शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और थाना पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जमीनी रंजिश सहित अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को ढूंढकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

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Published on:

27 May 2026 07:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / छतरपुर में 5 मासूम बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, बीमार भाई की मदद करने राजस्थान से आया था

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