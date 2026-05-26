समय-सीमा में काम नहीं करने पर नौगांव सीएमओ और लवकुशनगर सीईओ पर लगी पेनाल्टी

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि इस भीषण गर्मी के दौरान सभी क्षेत्रों में सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिले में कहीं भी अनावश्यक या अघोषित बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली संबंधी जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विभाग तत्काल एक मोबाइल नंबर जारी कर विशेष कॉल सेंटर स्थापित करे, जहां कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाए।ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई अनिवार्य कटौती की जानी है, तो उसकी पूर्व सूचना ग्रामीणों तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे स्वयं इस कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण करें और वहां संधारित रजिस्टर की जांच कर देखें कि शिकायतों का समय पर निराकरण हो रहा है या नहीं। साथ ही, पटवारियों के माध्यम से भी अतिरिक्त बिजली कटौती की जमीनी रिपोर्ट प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी लोक सेवा प्रबंधक को एक कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।