पत्रिका की खबर का असर: छतरपुर यातायात पुलिस हरकत में, लोहा व्यापारियों को दी सख्त चेतावनी

पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में यातायात पुलिस ने रविवार को यातायात प्रशिक्षण शाला में नगर के लोहा एवं एल्युमिनियम व्यापारियों की बैठक आयोजित की। यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के पालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए।बैठक में व्यापारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि अब सवारी वाहनों, विशेषकर ई-रिक्शा और ऑटो में लोहा-सरिया या अन्य भारी सामान की ढुलाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे वाहनों का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक और व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।