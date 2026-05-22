महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बड़ा फर्जीवाड़ा: भाई की जगह बीएड की परीक्षा दे रहा मुन्नाभाई दबोचा, पहले भी दे चुका था 3 पेपर; गोपनीयता और प्रवेश व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

पाली अधीक्षक गायत्री वाजपेयी ने जब युवक को परीक्षा हॉल से बाहर लाकर कड़ाई से पूछताछ की और दस्तावेजों की गहनता से जांच की, तो युवक के पैर उखड़ गए। युवक ने सच उगलते हुए स्वीकार किया कि उसका नाम दीपक यादव है और वह अपने भाई के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। आरोपी मुन्नाभाई ने यह भी कबूल किया कि वह परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए इससे पहले के तीन पेपर भी इसी तरह दे चुका है और यह उसका चौथा पेपर था। परीक्षा अधीक्षक ने तुरंत इस फर्जीवाड़े की सूचना विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस को दी। गायत्री वाजपेयी ने पत्रिका से फोन पर इस बात की पुष्टि की, भाई की जगह परीक्षा देता परीक्षार्थी पकड़ा गया। लेकिन जब पत्रिका ने असली परीक्षार्थी का नाम जानना चाहा उन्होंने उत्तरपुस्तिका का बंडल बांधने में व्यस्तता का हवावा दिया और कहा कि मुझे परीक्षार्थी का नाम याद नहीं पर पकड़ा गया है।