47 डिग्री का टॉर्चर: छतरपुर जिले में दो दिन और राहत के आसार नहीं, तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट बढ़ा, आज फिर बढ़ेगा पारा

बढ़ते पारे और तीव्र लू के खतरे को देखते हुए मौसम केंद्र ने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए विशेष रूप से सतर्क रहने की हिदायत दी है। दोपहर के समय (विशेषकर 12 से 4 बजे के बीच) अनावश्यक रूप से खुले आसमान के नीचे या बाहर न जाने की सख्त सलाह दी गई है।डॉक्टरों और विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस मौसम में शरीर में पानी की कमी न होने दें। बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस घोल, नींबू पानी या छाछ का सेवन करें, ताकि हीट स्ट्रोक (लू लगना) जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सके।