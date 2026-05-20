47 डिग्री का टॉर्चर: छतरपुर जिले में दो दिन और राहत के आसार नहीं, तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट बढ़ा, आज फिर बढ़ेगा पारा

तेज गर्मी
बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में इन दिनों सूरज देवता आग उगल रहे हैं, जहां नौगांव में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जिले में भीषण गर्मी का टॉर्चर इस कदर हावी है कि सुबह नौ बजते ही आसमान से अंगारे बरसने शुरू हो जाते हैं, जिसका खौफनाक असर देर शाम तक बना रहता है। इस बीच मौसम विभाग ने जिलेवासियों के लिए और भी डराने वाली चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र ने आगामी दो दिनों तक जिले में भीषण गर्मी पड़ने के संकेत देते हुए तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट बढ़ा दिया है।
मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि जिले में अगले दो से तीन दिनों तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी और भीषण गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने बताया कि इस दौरान हवा की गति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है, जिससे गर्म हवा के थपेड़े (लू) लोगों को और ज्यादा परेशान करेंगे। मंगलवार को खजुराहो का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी यानी आर्द्रता महज 20 प्रतिशत रही, जबकि गर्म हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं।
मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले तीन दिनों तक जिले में तीव्र हीटवेव का यह खतरनाक दौर लगातार बरकरार रहेगा। इस दौरान तापमान के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। बुधवार को धूप के तेवर और ज्यादा तीखे होने और तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज किए जाने के संकेत दिए गए हैं।
लगातार बढ़ रही इस जानलेवा तपन के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है। दोपहर के समय सड़कें सूनी हो जाती हैं और बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। इस झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या और कामकाजी घंटों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोग जरूरी काम भी सुबह-सुबह या फिर देर शाम को ही निपटाना पसंद कर रहे हैं।
जिले के अलग-अलग हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को दर्ज किए गए तापमान के आंकड़े इस प्रकार हैं।
नौगांव
अधिकतम तापमान: 47.0°Cन्यूनतम तापमान: 26.6°C
खजुराहो
अधिकतम तापमान: 46.4°Cन्यूनतम तापमान: 29.4°C
बढ़ते पारे और तीव्र लू के खतरे को देखते हुए मौसम केंद्र ने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए विशेष रूप से सतर्क रहने की हिदायत दी है। दोपहर के समय (विशेषकर 12 से 4 बजे के बीच) अनावश्यक रूप से खुले आसमान के नीचे या बाहर न जाने की सख्त सलाह दी गई है।डॉक्टरों और विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस मौसम में शरीर में पानी की कमी न होने दें। बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस घोल, नींबू पानी या छाछ का सेवन करें, ताकि हीट स्ट्रोक (लू लगना) जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सके।
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