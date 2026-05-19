विश्वविद्यालय में प्रवेश के प्रथम चरण के सीट आवंटन पत्र 20 मई को होंगे जारी, तय तारीख तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः हो जाएगा निरस्त

प्रवेश प्रभारी ने विशेष रूप से सचेत करते हुए बताया कि जिन विद्यार्थियों को सीट आवंटित होगी, उन्हें अपनी फीस ऑनलाइन माध्यम से तय समय में जमा करनी होगी। स्नातक के विद्यार्थियों को अपना शुल्क 20 से 26 मई तक तथा स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को 21 मई से 26 मई तक हर हाल में ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि कोई छात्र इस तय समय-सीमा के भीतर प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है, तो उसका सीट आवंटन स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा।