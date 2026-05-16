MP में नाबालिग का सामूहिक दुष्कर्म, 3 लोगों ने बस स्टैंड से किया था अगवा

पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुख्य बस स्टैंड पर शुक्रवार रात करीब 10 से 11 बजे के बीच तीन अज्ञात बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को दबोच लिया। आरोपी उसे जबरन डरा-धमकाकर एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां उसके साथ बारी-बारी से दरिंदगी की गई। रातभर दहशत में रही डरी-सहमी पीड़िता ने सुबह किसी तरह अपने परिजनों से संपर्क किया और उनके साथ कोतवाली थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप (सामूहिक दुष्कर्म) सहित पॉक्सो एक्ट और विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।