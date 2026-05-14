छतरपुर में दिनदहाड़े ऑफिस से फोरलेन कंपनी के ऑफिसर का अपहरण

मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि जिन आरोपियों ने किडनैपिंग की थी वो फोरलेन कंपनी में मिट्टी सप्लाई का काम करते थे। इस काम में आरोपियों को करीब 50 हजार रुपये का घाटा हुआ था और उसी घाटे को वसूलने के लिए उन्होंने फील्ड ऑफिसर की किडनैपिंग की और 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने जिन खातों में फिरौती के 10 लाख रुपये भेजे गए थे उन्हें भी फ्रीज करा दिया है।