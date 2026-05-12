आदेश के बाद भी राहत नहीं, पहले केस जीतने के लिए किया संघर्ष, अब क्षतिपूर्ति- मुआवजा के लिए कर रहे जद्दोजहद

लोगों को जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम में अपने अधिकारों के लिए वर्षों कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मुश्किलें उस समय और बढ़ जाती हैं जब फोरम का आदेश होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिलती। दुकानदार, बिल्डर, एलआईसी या किसी भी तरह की कंपनी हो, फोरम का आदेश होने के बावजूद लोगों को क्षतिपूर्ति, मुआवजा, सामान या किसी भी तरह की राहत नहीं दे रही है। इस वजह से लोगों को दोबारा उपभोक्ता फोरम जाकर अपील करनी पड़ रही है कि आदेश होने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। शहर और जिले में ऐसे दर्जनों केस हैं जिनमें फोरम का आदेश जारी होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली है। चौंकाने वाली बात यह है कि फोरम द्वारा ऐसे लोगों पर सख्ती भी नहीं की जा रही है। केवल मामले की सुनवाई जारी है और तारीख दी जा रही है।