जनसहयोग की मिसाल के बाद भी सिस्टम बेहाल: ग्रामीणों ने 10 लाख जुटाकर खरीदी जमीन, शासन को सौंपी, फिर भी राधेनगर-दौरिया की सड़क कागजों में दफन

सागर-कानपुर नेशनल हाइवे से इन गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पिछले कई वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। ग्रामीणों ने जब देखा कि प्रशासन जमीन अधिग्रहण और अन्य तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर सड़क निर्माण को टाल रहा है, तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। गांव के हर घर ने अपनी क्षमता के अनुसार चंदा दिया और करीब 10 लाख रुपए की बड़ी राशि जुटाई गई। इस राशि से सड़क के मार्ग में आ रही निजी भूमि को खरीदा गया और उस जमीन को बिना किसी शर्त के शासन को सौंप दिया गया। ग्रामीणों का उद्देश्य स्पष्ट था, प्रशासन के पास अब जमीन नहीं है कहने का कोई बहाना न बचे।