1 ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत की यात्रा… रेलवे ने श्रद्धालुओं को दिया बड़ा तोहफा

Bharat Gaurav Tourist Train: बुंदेलखंड के श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने आस्था की राह आसान कर दी है। तीर्थ यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है, जो ऋषिकेश से चलकर झांसी (वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन) होते हुए देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों तक जाएगी। इस पहल से छतरपुर, झांसी, टीकमगढ़ और ललितपुर सहित पूरे बुंदेलखंड के लोगों को लंबी दूरी तय किए बिना सीधे अपने नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की बड़ी सुविधा मिलेगी।