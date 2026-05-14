यात्री बसें या जीएसटी चोरी का सेफ कॉरिडोर? दिल्ली-कानपुर-इंदौर से बिना बिल आ रहा करोड़ों का माल

हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। जिले के मुख्य चौराहों और बस स्टैंडों पर तैनात पुलिसकर्मियों के सामने से ये ओवरलोड बसें गुजरती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस ऑपरेटरों और विभागीय अधिकारियों के बीच एक मजबूत सांठगांठ है, जिसके कारण इन पर हाथ डालने से अधिकारी बचते हैं। जब भी कोई शिकायत होती है, तो विभाग जांच का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेता है। एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के दावे केवल बैठकों और कागजों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी स्तर पर मौत का यह सफर बेरोकटोक जारी है।