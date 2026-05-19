छतरपुर में सूर्य देव का रौद्र रूप: छतरपुर में 47 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, दोपहर में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा. मौसम विभाग का तीव्र लू का ऑरेज अलर्ट

भीषण गर्मी और लू के सीधे प्रहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और ने भी नागरिकों के लिए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह जारी की है।लगातार बढ़ती तपन का सीधा असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। जिला अस्पताल सहित निजी क्लीनिकों में उल्टी, दस्त, चक्कर आने और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिला अस्पताल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. शरद मिश्रा के अनुसार, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की धूप सबसे ज्यादा घातक होती है, इसलिए इस समयावधि में सीधे धूप के संपर्क में आने से पूरी तरह बचें। डॉक्टरों ने कहा है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सादा पानी, नींबू पानी, ओआरएस का घोल, नारियल पानी और छाछ का नियमित सेवन करते रहें। इसके साथ ही बाहर निकलते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर, चेहरे तथा कानों को सूती कपड़े या गमछे से अच्छी तरह ढंककर रखने की सलाह दी गई है, ताकि मौसमी बीमारियों और सनस्ट्रोक के खतरे से बचा जा सके।