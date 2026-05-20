महोबा में नीट छात्रा का अपहरण: 16 दिन बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म, सिगरेट से जलाया, नशीले इंजेक्शन लगाए

वर्तमान में छात्रा की शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह गहरे सदमे (ट्रॉमा) में है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। इधर, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक मामले के तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना बेहद गंभीर है। सभी नामजद और सह-आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण और जानलेवा हमला जैसी संगीन धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी कर दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाएगी।