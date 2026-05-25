MP में पूर्व कांग्रेस महासचिव पर फायरिंग, भाजपा नेता निकला मास्टरमाइंड, दो शूटर गिरफ्तार

Firing on former Congress General Secretary: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पूर्व कांग्रेस महासचिव पर फायरिंग वाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। विक्रमपुर के पूर्व सरपंच और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महुम सिंह उर्फ हल्के राजा पर जानलेवा हमला कर सरेआम गोलीबारी करने के सनसनीखेज मामले में छतरपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त दो और मुख्य आरोपियों (शूटरों) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में पूर्व में ही दो आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जिसके बाद अब गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की कुल संख्या चार हो गई है। हालांकि, घटना का मुख्य नामजद आरोपी और साजिशकर्ता भाजपा (BJP) विधानसभा प्रभारी लोकपाल सिंह समेत अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।