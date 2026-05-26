खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री, ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटने से महज 0.8 डिग्री दूर; मोबाइल स्क्रीन पर सीधे आ रही गंभीर लू की इमरजेंसी चेतावनी

जिले के प्रमुख शहरों में सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। वर्तमान में दर्ज किए गए तापमान के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। खजुराहो में तापमान अधिकतम 47.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आर्द्रता (नमी) मात्र 18 प्रतिशत रह गई है। राजस्थान की ओर से आ रही शुष्क और गर्म हवाएं 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही हैं।नौगांव का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाओं ने वातावरण को पूरी तरह से सुखा दिया है, जिससे तीव्र लू के हालात बन गए हैं।