जनगणना महाअभियान- कुल 4.78 लाख घरों में से 89.6 प्रतिशत का सत्यापन हुआ पूरा, जिले में 49 हजार से अधिक घरों का सत्यापन अभी बाकी

आंकड़ों के मुताबिक, जिले भर में चिन्हित कुल 4 लाख 78 हजार 786 घरों में से 4 लाख 29 हजार 188 घरों का डेटा पूरी तरह वेरिफाई हो चुका है। हालांकि, शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की राह में अभी भी 49 हजार 598 घरों का सत्यापन होना बाकी है। इस महाअभियान में जहां कुछ विकासखंडों और नगर पालिकाओं का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा है, वहीं कुछ नगरीय निकायों में ढर्रा सुस्त होने के कारण पेंडेंसी का ग्राफ जस का तस बना हुआ है।