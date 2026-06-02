ग्वालियर में 15 साल की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर दोस्त को 50 हजार में बेचा, गैंगरेप-हत्या कर जला दिया शव

मामे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, 9वीं की छात्रा के लापता होने की खबर परिजन ने दी थी। वो भिंड के रहने वाले 20 वर्षीय रामू गुर्जर के संपर्क में थी। रामू शादी का झांसा देकर 28 मई को घर से भगा ले गया। ग्वालियर में दोस्त गौरव कुशवाह को 50 हजार रुपए में बेच दिया। योजना अनुसार प्रेमिका को लेकर रामू ग्वालियर की गोल पहाड़िया चौकी के पास नवग्रह मंदिर में पहुंचा। यहां गौरव और अरुण कुशवाह भी पहले से मौजूद थे। रामू ने उसे गौरव से शादी करने का दबाव दिया। छात्रा ने शोर मचाया तो दरिंदों ने उसके साथ ज्यादती की, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी।