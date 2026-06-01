पेयजल के लिए बिजली आपूर्ति में ढिलाई पड़ी भारी, बिजली कंपनी के अफसरों को कारण बताओ नोटिस

ग्वालियर में नल-जल योजनाओं एवं अन्य पेयजल स्रोतों की बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने ग्राम घिरौरा, जतर्थी, सिकरावली, बन्हेरी, डबका सिंहपुर, सिहारा, धनवई, द्वारिकागंज, रतवाई व जग्गूपुरा की नल-जल योजनाओं की विद्युत आपूर्ति में ढिलाई सामने आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।पेयजल स्रोतों से जुड़े खराब ट्रांसफार्मर युद्ध स्तर पर बदले जाएं और विद्युत आपूर्ति की अन्य रुकावटें तत्काल दूर हों। अंतर विभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि ग्रामीण अंचल के खराब हैंडपंप तत्काल दुरुस्त कराए जाएं। सभी एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैंडपंप मैकेनिक और पीएचई के वेंडर के साथ समन्वय स्थापित कर काम कराएं। मैकेनिकों के मेहनताने का भुगतान विभाग द्वारा तत्काल किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत, एडीएम सी बी प्रसाद सहित जिले के सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।