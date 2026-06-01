ग्वालियर नगर निगम में अधिकारियों की कमी, कई विभाग प्रभारियों के भरोसे, इसलिए काम की रफ्तार सुस्त

खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता

शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सफाई प्रबंधन और कर वसूली जैसे सीधे जनता से जुड़े विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित वेतन और नौकरी की अनिश्चितता के कारण जवाबदेही का स्तर प्रभावित होता है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है।

स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच इस स्थिति से सवाल खड़े हो रहे

मानसून, स्वच्छता सर्वेक्षण और बढ़ती शहरी आबादी के बीच नगर निगम की यह स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। यदि जल्द ही तकनीकी अधिकारियों और नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई, तो शहर की नागरिक सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। शहरवासियों को अब इस बात का इंतजार है कि नगर निगम को ‘प्रभारी संस्कृति’ और आउटसोर्स निर्भरता से कब मुक्ति मिलेगी।