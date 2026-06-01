ग्वालियर में घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी के कुत्ते ने किया लहुलुहान, मालिक पर FIR

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के मुरार थाना इलाके में एक पालतू कुत्तों को खुला छोड़ने का लापरवाही भरा मामला सामने आया है। यहां घासमंडी इलाके में पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने घर के बाहर खेल रही एक 8 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर उसे बुरी तरह काट लिया है। कुत्ते के हमले से बच्ची का पैर बुरी तरह घायल हो गया है। पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।