ग्वालियर के तीन प्रमुख मार्गों पर चलेगा बुलडोजर, टूटेंगे कई मकान

Bulldozer Action: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और मास्टर प्लान की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी है। रामदास घाटी, एबी रोड (गोलपहाड़िया) और हारकोटा सीर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में बाधा बने 500 से अधिक अवैध निर्माणों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोलते हुए नोटिस प्रक्रिया शुरू कर दी है।