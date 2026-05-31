रील बनाने 100 की रफ्तार में दौड़ाई कार, बच्चे को टक्कर मारी 35 फीट उछला

ग्वालियर। घर से खेलने निकले 12 साल के लडक़े को 100 की रफ्तार में भाग रही कार ने सामने से टक्कर मार दी। सीधी टक्कर में लडक़ा उछल करीब 35 फीट दूर गिरा। उसे सिर से पैर तक गहरी चोट आई हैं। दहलाने वाला हादसा महाराजपुरा की बीएसएफ कॉलोनी का है। कार में छह लोग थे। फुटेज में दिखा है कार सवार तेज रफ्तार में गेट खोलकर कार दौड़ा रहे थे। जिस जगह से कार सवार निकले हैं वहां नशेबाजों की जमात लगती है। लडक़े के परिजन और पुलिस की नजर में कार सवार भी नशे में रहे हें और स्टंट की रील बनाने के लिए तेज रफ्तार भगाई है। कार सवार एक आरोपी पकड़ा गया है बाकी फरार हैं।

रवीश पांडेय निवासी ए-55 बीएसएफ कॉलोनी ने बताया, बहन और भांजा प्रथम (12) उनके साथ ही रहते हैँ। शनिवार शाम करीब 5.15 बजे प्रथम खेलने के लिए निकला था। घर से कुछ दूर पहुंचा था कि सामने से कार एमपी 07 एइ 7644 ने करीब 100 की रफ्तार में आई। प्रथम पैदल जा रहा था कार को तेज रफ्तार में आते देखा तो बचने की कोशिश की लेकिन उसे हिलने का भी मौका नहीं मिला। उसे सामने से टक्कर मारकर कार मकान की दीवार में घुस गई उसके सारे एयर बैग खुल गए।