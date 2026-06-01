महिला की सिर में गोली लगने से मौत, डीप फ्रीजर में रखी मिली लाश

पुलिस का कहना है ज्योति की मौत को लेकर दो तरह की कहानियां सामने आई हैं। परिजन का कहना है कि शनिवार को ज्योति के दो महीने के बेटे का दष्टोन था। कार्यक्रम के दौरान ज्योति सीढिय़ों से गिरी है। उसके सिर में गहरी चोट आने से उसकी मौत हो गई। परिजन उसे गोला का मंदिर पर निजी अस्पताल ले गए यहां इलाज नहीं मिला तो जेएएच ले गए वहां चिकित्सकों ने मृत बता दिया तो शव को घर ले आए। जबकि दूसरी कहानी में पता चला है कि दष्टोन में ज्योति का रिश्ते का देवर योगेश कुशवाह आया था। उसे दो नंबर की पिस्टल से गोलियां चलाईं थी। रविवार को योगेश ज्योति के पास बैठकर पिस्टल में कारतूस डाल रहा था उस दौरान फायर हो गया गोली ज्योति के सिर में लगने से उसकी मौत हो गई।