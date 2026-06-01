ग्वालियर में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला की मौत, डीप फ्रीजर में छिपाकर रखा शव, चुपके से कर रहे थे अंतिम संस्कार

Celebratory Firing in Gwalior :मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक महिला की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां खुशियों के मौके पर माहौल मातम में बदल गया है। दरअसल, शहर के थाटीपुर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले तृप्ति नगर में दो महीने के मासूम बच्चे के दश्थान (दशोत्थान) समारोह में की गई हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत से सनसनी फैल गई है। घटना के बाद आरोपी गोली चलाने वाला देवर और पति पुलिस को सूचना दिए बिना ही महिला का शव डीप फ्रीजर में रखकर मौके से फरार हो गए।