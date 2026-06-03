छतरपुर में एमसीएक्स व्यापारी आत्महत्या मामला: सुसाइड नोट के आधार पर 6 सटोरियों व कर्जदारों पर एफआईआर दर्ज; आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश

व्यापारी राजेश अग्रवाल द्वारा सल्फास खाकर आत्महत्या किए जाने के मामले को पुलिस प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। ओरछा रोड थाना पुलिस ने सुसाइड नोट में दर्ज नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 61(2) (आपराधिक साजिश) और 351(2) (जान से मारने की धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो आरोपियों के संभावित ठिकानों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर की भनक लगते ही सभी छह आरोपी छतरपुर छोड़कर भाग निकले हैं। पुलिस अब उनके मोबाइल लोकेशन और मुखबिर तंत्र के जरिए उन्हें ट्रैक करने का प्रयास कर रही है।