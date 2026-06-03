खनिज माफिया की दुस्साहसिक करतूत- यूपी बॉर्डर पर लगे हाईटेक ई-गेट के काटे केबल; सीसीटीवी में दिखे 4 नकाबपोश, एफआईआर दर्ज

खनिज विभाग ने जिले में अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने के लिए हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मानव रहित ई-चेक गेट स्थापित किए हैं। यह व्यवस्था मुख्य रूप से एमपी-यूपी बॉर्डर पर स्थित रामपुर घाट और लवकुशनगर के पुरा में शुरू की गई है। इस हाईटेक सिस्टम के कारण बिना रॉयल्टी और बिना नंबर प्लेट के धड़ल्ले से निकलने वाले वाहनों पर तीसरी आंख का पहरा बैठ गया था। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर और भारी-भरकम जुर्माने से बचने के लिए बौखलाए माफिया ने इस पूरे डिजिटल नेटवर्क को ही ठप करने की साजिश रच डाली, ताकि सीमा पार खनिज की अवैध ढुलाई फिर से बिना किसी रुकावट के शुरू की जा सके।