झांसी-खजुराहो ट्रैक पर अब 160 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें, कंपन भी घटेगा, थिक वेब स्विच बदलेगा सफर की सूरत, सर्वे व योजना बनाई

भारतीय रेलवे बुंदेलखंड क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। झांसी-खजुराहो रेलखंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आने वाला समय बेहद रोमांचकारी होने वाला है। रेलवे अब पटरियों पर पुरानी तकनीक के बजाय थिक वेब स्विच प्रणाली लागू कर रहा है। इस आधुनिक तकनीक के आने से न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़कर 160 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकेगी, बल्कि यात्रियों को ट्रैक पर होने वाले कंपन से भी मुक्ति मिलेगी।