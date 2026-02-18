एमसीबीयू प्रवेश अपडेट: स्नातक के विषयों से हटकर पीजी करने वालों के लिए पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित, 29 मार्च को दो पालियों में होगा एग्जाम

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। यदि आप स्नातक में पढ़े अपने मेजर या माइनर विषयों के अलावा किसी अन्य विषय से एमए, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं, तो अब आपको विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। विश्वविद्यालय ने इस परीक्षा के लिए संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है।