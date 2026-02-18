18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एमसीबीयू प्रवेश अपडेट: स्नातक के विषयों से हटकर पीजी करने वालों के लिए पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित, 29 मार्च को दो पालियों में होगा एग्जाम

यदि आप स्नातक में पढ़े अपने मेजर या माइनर विषयों के अलावा किसी अन्य विषय से एमए, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं, तो अब आपको विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Feb 18, 2026

university

विश्वविद्यालय

स्नातकोत्तर में विषय बदलने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, 28 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन, ओएमआर शीट पर होगी परीक्षा

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। यदि आप स्नातक में पढ़े अपने मेजर या माइनर विषयों के अलावा किसी अन्य विषय से एमए, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं, तो अब आपको विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। विश्वविद्यालय ने इस परीक्षा के लिए संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है।

परीक्षा का शेड्यूल

दो पालियों में होगी जंगविश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह परीक्षा 29 मार्च 2026 (रविवार) को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को दो पालियों में बांटा गया है।

1. प्रथम पाली (सुबह 11:00 से 12:00 बजे): इस पाली में एमएससी, एमकॉम और एमएचएससी के विषयों (जैसे बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, गणित, वाणिज्य आदि) की परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को सुबह 10:00 बजे केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

2. द्वितीय पाली (दोपहर 02:00 से 03:00 बजे): इस पाली में एमए के विषयों (जैसे हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि) की परीक्षा होगी। इसके लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 01:00 बजे तय किया गया है।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 16 फरवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2026

त्रुटि सुधार की अवधि: 28 फरवरी से 04 मार्च 2026 तक।

परीक्षा का स्वरूप: 50 प्रश्न और कोई माइनस मार्किंग नहीं

यह परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित होगी। प्रश्न पत्र में कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यदि कोई छात्र एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रथम और द्वितीय पाली के विषयों के लिए पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

किसे परीक्षा देने की जरूरत नहीं?

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों ने स्नातक में जो मुख्य विषय (मेजर या माइनर) पढ़े हैं और वे उसी विषय से स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, उन्हें यह पात्रता परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्रों को पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर सीधा प्रवेश दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 10:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमसीबीयू प्रवेश अपडेट: स्नातक के विषयों से हटकर पीजी करने वालों के लिए पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित, 29 मार्च को दो पालियों में होगा एग्जाम

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डेढ़ माह में आत्महत्या के मामले 20 फीसदी बढ़े, 70 लोगों ने किया प्रयास, 13 की हो गई मौत

suicide
छतरपुर

वकील की हत्या के विरोध में वकीलों ने दो घंटे मुख्य सडक़ पर लगाया जाम, दो किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार, स्कूल बसें फंसी रही

jaam
छतरपुर

छतरपुर में सरकारी राशन की लूट, आरोपी विक्रेता को पहले किया बर्खास्त,फिर बना दिया समिति प्रबंधक

cooprative bank
छतरपुर

पत्नी को 3 तरीकों से मारने की कोशिश, जली हालत में पुलिस थाने पहुंची महिला

husband attempted kill his wife in three ways chhatarpur mp news
छतरपुर

महाशिवरात्रि पर जटाशंकर में उमड़ा जन सैलाब, आस्था के महापर्व में भोले बाबा के बाराती बने साधू-संत

jatashankar
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.