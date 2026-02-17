छतरपुर में सरकारी राशन की लूट, आरोपी विक्रेता को पहले किया बर्खास्त,फिर बना दिया समिति प्रबंधक

15 मई 2025 को सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा कलेक्टर छतरपुर को पत्र जारी कर रिकवरी के निर्देश दिए गए। इसके बाद संबंधित राशि शासन को लौटाई गई और हरिओम अग्निहोत्री ने प्रबंधक पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ताजा घटनाक्रम ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। घोटाले की पुष्टि और रिकवरी के बाद भी समिति की कमान उनके बेटे रविकांत अग्निहोत्री को सौंप दी गई। ऐसे में सहकारी व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के पालन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।भ्रष्टाचार के आरोपियों को सजा देने के बजाय पुरस्कारदस्तावेज बताते हैं कि एसडीएम छतरपुर ने बार-बार कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न दुकान निलंबित कर दी जाए और पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। बावजूद इसके, विभाग और समिति की सांठगांठ के चलते आज भी आरोपी व्यवस्था के अहम पद पर बैठा है। यह केवल एक सेल्समैन की कहानी नहीं, बल्कि गरीबों के हक पर डाका डालने वाले उस तंत्र का पर्दाफाश है जो भ्रष्टाचार के आरोपियों को सजा देने के बजाय पुरस्कार देता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो विकसित भारत की कल्पना कैसे साकार होगी। इस मामले में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की सख्त जरूरत है।