पत्नी को 3 तरीकों से मारने की कोशिश, जली हालत में पुलिस थाने पहुंची महिला

MP News: छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित नया चंद्रपुरा मोहल्ले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए पहले उसे बेरहमी से पीटा, फिर फांसी पर लटकाने की कोशिश की और अंत में पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। मौत के मुंह से बचकर निकली महिला ने जो आपबीती सुनाई, उसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। पीड़िता रश्मि राजपूत ने बताया कि रविवार को उसके पति राजू राजपूत ने दिनभर उसके साथ मारपीट करता रहा।