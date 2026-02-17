पत्नी को 3 तरीकों से मारने की कोशिश, जली हालत में पुलिस थाने पहुंची महिला

husband attempted kill his wife in three ways (फोटो- AI)
MP News: छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित नया चंद्रपुरा मोहल्ले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए पहले उसे बेरहमी से पीटा, फिर फांसी पर लटकाने की कोशिश की और अंत में पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। मौत के मुंह से बचकर निकली महिला ने जो आपबीती सुनाई, उसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। पीड़िता रश्मि राजपूत ने बताया कि रविवार को उसके पति राजू राजपूत ने दिनभर उसके साथ मारपीट करता रहा।
राजू ने उसे फांसी के फंदे पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन जब वह इसमें भी नाकाम रहा तो तो शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खुद को बचाने के लिए भागती रही, जैसे-तैसे आग बुझाई। अंत में अंधेरे का फायदा उठाकर एक भूसे के ढेर में छिप गई। गंभीर रूप से झुलसी हालत में वह पूरी रात दर्द से कराहती हुई वहीं छिपी रही।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि महिला के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी राजू राजपूत की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल जीरो पर मामला कायम कर विवेचना की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साहस का परिचय देते हुए पीड़िता सोमवार सुबह करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर झुलसी हुई हालत में सिविल लाइन थाने पहुंचा पहुंची। महिला को इस हाल में देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। पुलिस ने तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। जिला अस्पताल के डॉक्टर मनोज चौधरी के अनुसार, महिला काफी गंभीर रूप से झुलसी हुई है, हालांकि उसकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग