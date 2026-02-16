महाशिवरात्रि पर जटाशंकर में उमड़ा जन सैलाब, आस्था के महापर्व में भोले बाबा के बाराती बने साधू-संत

ट्रस्ट ने बताया कि रविवार दोपहर लगभग 1 बजे, ग्राम चांदा के स्कूल के पास से बारात का आयोजन हुआ। बग्घी पर साधु संत और भगवान के स्वरूप विराजमान हुए। सनातन धर्म की ध्वज पताका लेकर आधा दर्जन श्रद्धालु घोड़े पर सवार हुए। बारात में भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बारात के शिव धाम पहुंचने के बाद, बड़े महादेव के समीप मंच पर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति हुई, उसके बाद मंदिर में जलाभिषेक और दूल्हा रूप में भगवान श्री जटाशंकर का श्रृंगार किया गया। विवाह रस्मों के साथ पांव पखराई की रस्म भी मंदिर में संपन्न की गई पूजन और आरती के बाद अखंड ज्योति और गंगा आरती हुई।