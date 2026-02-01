पंडित धीरेंद्र शास्त्री के गले लगकर रोने लगी दुल्हन, विदाई की रस्म में आया भावुक पल

Pandit Dhirendra Shastri- एमपी के छतरपुर के बागेश्वर धाम में माहौल उस समय भावुक हो गया जब एक दुल्हन पंडित धीरेंद्र शास्त्री के गले लगकर रोने लगी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें बमुश्किल शांत कराया। बागेश्चरधाम में सामूहिक विवाह समारोह में यह नजारा दिखाई दिया। पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यहां 305 बेटियों का विवाह कराया। कार्यक्रम में अनेक संतों के साथ कई देशों के राजदूत भी शामिल हुए। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज भी नव दंपत्तियों को आशीर्वाद देने आए। उन्होंने कहा कि मैं अब धीरेंद्र शास्त्री की शादी में आऊंगा।