MP के थाने के बाथरूम में युवक ने लगाई फांसी, पुलिस पर लगा वसूली का आरोप, मचा हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में शनिवार शाम चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां 30 साल के युवक ने राजनगर क्षेत्र थाना परिसर (Rajnagar Police Station) में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही थाना क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, युवक को पुलिस धारा 151 के तहत सुबह 10 बजे राजनगर थाने लाया गया। उसने देर शाम थाना परिसर के भीतर महिला सेल के बाथरूम में फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। घटना की खबर फैलते ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और आम लोगों में सनसनी फैल गई। शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।