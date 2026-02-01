सीएम मोहन यादव को लगी शगुन की हल्दी की धप्पी, वीडी शर्मा भी नहीं बच पाए

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड के महाकुंभ के रूप में 300 बेटियों का विवाह हो रहा है। शुक्रवार को हल्दी की रस्म की गई। प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए और बागेश्वर धाम आकर मंडप का पूजन किया। पूजन के पश्चात बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री को हल्दी लगाकर महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने हल्दी लगने से बचने की कोशिश की लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें शगुन की हल्दी की धप्पी लगा ही दी। सीएम ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को हल्दी की धप्पी लगाई। पास ही बैठे प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा भी शगुन की हल्दी की धप्पी से नहीं बच पाए और धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें भी सगुन की हल्दी लगाई। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सभी बेटियों के सुखमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थान संस्कारों को देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।