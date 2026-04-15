डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निर्देश: छतरपुर मेडिकल कॉलेज में डीन और प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी पूरी,जिला अस्पताल होगा अटैच



पत्रिका ने अपने खुलासे में बताया था कि किस तरह पदों की स्वीकृति और भर्ती प्रक्रिया न होने से कॉलेज का भविष्य अधर में है। इसके बाद अब शासन ने कुल 545 पदों पर भर्ती के लिए अपनी मुहर लगा दी है। इसमें 330 पद नियमित श्रेणी के होंगे, जबकि 205 पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले डीन की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि प्रोफेसरों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की जॉइनिंग का रास्ता साफ हो सके।