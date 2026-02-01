टैटू से खुली बक्से में मिले महिला के शव की गुत्थी, प्रेमी निकला हत्यारा

पुलिस के मुताबिक सिया का प्रेमी समीर पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। सिया समीर पर शादी करने का दबाव बना रही थी और समीर की पत्नी से भी विवाद करती थी जिसके कारण वो अपने मायके जबलपुर चली गई थी। 7-8 फरवरी की दरम्यानी रात भी सिया और समीर में झगड़ा हुआ था इसी दौरान समीर ने गुस्से में आकर सिया का गला दबाकर हत्या कर दी थी। सिया को जान से मारने के बाद समीर ने अपने भाई, मां व बहन को पूरी घटना बताई। आरोपियों ने एक दिन सिया के शव को लोहे के बक्से में बंद कर घर में रखा और फिर अगले दिन रात में बक्से में बंद शव को पानी की टंकी में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी समीर उसके भाई, बहन व मां को गिरफ्तार कर लिया है। समीर के परिजन ने पुलिस को बताया है कि सिया समीर पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और शादी नहीं करने की हालत में 5 लाख रुपये मांग रही थी। वो धमकी देती थी कि शादी करो या पैसे दो वरना जेल भिजवा दूंगी।