एमपी के इस शहर में मनेगा 696 करोड़ का ‘वेलेंटाइन डे’…मिलेगी बड़ी सौगात

Burhanpur- देश-दुनिया में इस समय वेलेंटाइन डे की धूम मची है। प्यार का यह प्रतीक पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इसे पाश्चात्य अपसंस्कृति का प्रतीक बताकर प्रदेशभर में तगड़ा विरोध भी किया जा रहा है। पक्ष-विपक्ष की इस जद्दोजहद के बीच प्रदेश के एक शहर को वेलेंटाइन डे पर करोड़ों की सौगातें मिलनेवाली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 फरवरी को बुरहानपुर का दौरा करेंगे जहां वे जिलावासियों को अनेक विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे यहां 32 कार्यों का लोकार्पण और 48 कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। सीएम मोहन यादव का जीजामाता चौराहा से नेहरू स्टेडियम तक रोड-शो भी होगा। जिला प्रशासन उनके दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है।