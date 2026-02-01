एमपी के दो दर्जन अफसरों को बड़ी सौगात, केंद्र सरकार की हुई नजरे इनायत

MP IFS- मध्यप्रदेश के दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सेवा के इन अफसरों पर केंद्र सरकार मेहरबान हुई है। इन वन अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के रूप में पदोन्नत किया गया है। 2 साल की डीपीसी में प्रदेश के राज्य वन सेवा यानि SFS के कुल 24 अफसरों को IFS बनाया गया है। केंद्रीय वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चयन सूची दो वर्षों, सन 2023 और सन 2024 के लिए जारी की गई है। 2023 की डीपीसी में 13 अधिकारियों को आईएफएस अवार्ड किया गया है। राज्य वन सेवा के अधिकारी सुरेश कुमार अहिरवार को दोनों ही चयन सूचियों में शामिल किया गया है। हालांकि उनपर चल रहे आपराधिक प्रकरण के निपटारे संबंधी शर्त भी रखी गई है।