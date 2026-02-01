एमपी के इस शहर से ट्रेनों को वापस मोड़ने की मजबूरी खत्म करेगा 189 करोड़ का प्रोजेक्ट

Ujjain- एमपी पर रेलवे मेहरबान है। प्रदेश में अरबों के रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे ने प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन के लिए अहम प्रोजेक्ट मंजूर किया है। रेलवे ने उज्जैन बायपास रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। करीब 189 करोड़ का ये प्रोजेक्ट उज्जैन के लिए बेहद लाभप्रद साबित होगा। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से शहर में ट्रेनों को वापस मोड़ने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन बायपास रेलवे लाइन परियोजना की स्वीकृति पर हर्ष जताया है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किया है।