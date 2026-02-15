Mahashivratri 2026: एमपी के इस शिव मंदिर में ‘360 डिग्री’ घूमता है शिवलिंग, जानें खासियत

नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर स्थित काले महादेव मंदिर के गर्भगृह में विराजित शिवलिंग के पास फर्श पर कान लगाने पर कभी डमरू तो कभी शंख की ध्वनि भी सुनाई देती है। आमतौर पर शिवलिंग सफेद, हल्का कत्थई या हल्के भूरे रंग का होते हैं। लेकिन काले महादेव में स्थित शिवलिंग पूर्ण काले रंग का है जो अत्यंत विरले हैं। पूर्ण काले रंग का शिवलिंग प्रदेश में अन्य जगह नहीं है। काले महादेव के नाम से विख्यात मंदिर करीब 200 साल से अधिक पुराना है। शिव मंदिरों में प्रमुख और चमत्कारी शिव मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भक्त जिस भावना से मंदिर में आते हैं सभी मनोकामना पूर्ण होती है।