एमपी के आईएएस ने डिप्टी सेक्रेटरी से रचाई तीसरी शादी, दो पत्नियां हैं कलेक्टर

IAS Avi Prasad - एमपी कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद यूं तो अपनी प्रशासनिक दक्षता और रचनात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं पर इन दिनों वे अलग वजह से सुर्खियों में हैं। वेलेंटाइन डे से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने शादी की। आईएएस अवि प्रसाद ने 2017 बैच की आईएएस प्रदेश की डिप्टी सेक्रेटरी अंकिता से विवाह किया। खास बात यह है कि आइएएस अवि प्रसाद की यह तीसरी शादी है। उनकी पूर्व की दोनों पत्नियां भी आईएएस अधिकारी हैं और कलेक्टर का दायित्व संभाल रहीं हैं।