एमपी में अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ा दायित्व, 15 फरवरी से शुरु होगा नया काम

Forest employees in MP face a major responsibility from February 15th- Demo pic
MP Forest- मध्यप्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ा दायित्व दिया जा रहा है। प्रदेश के वन विभाग में नई पहल की जा रही है। यहां विधि प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों को कानूनी मामलों से संबंधित अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वन विभाग में यह नया काम 15 फरवरी से विधिवत शुरु हो जाएगा। एमपी के पीसीसीएफ (HoFF) विजय अंबाडे ने यह पहल की है। उन्होंने वन विभाग के अदालती मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधि प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह विभागीय मुख्यालय'वन भवन' में संचालित होगा। विधि प्रकोष्ठ खासतौर पर प्रदेश में वन्यजीवों विशेषकर बाघों के शिकारियों की दोषसिद्धि के लिए सक्रिय रहकर काम करेगा।
न्यायालयीन मामलों में राज्य का वन विभाग पिछड़ता रहा है। प्राय: प्रभारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण विभाग की खासी फजीहत हो रही है। यह दिक्कत दूर करने के लिए वन विभाग में विधि प्रकोष्ठ बनाया गया है। प्रकोष्ठ का काम 15 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा। पीसीसीएफ एंड हॉफ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
मध्यप्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) विधि प्रकोष्ठ के नियंत्रक अधिकारी होंगे। प्रकोष्ठ में वन अधिकारियों, कर्मचारियों को ही विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाएंगी।
