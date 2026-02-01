14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ा दायित्व, 15 फरवरी से शुरु होगा नया काम

MP Forest employees- कर्मचारियों को न्यायालयीन मामलों का भी अहम दायित्व, नया प्रकोष्ठ गठित

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 14, 2026

Forest employees in MP face a major responsibility from February 15th

Forest employees in MP face a major responsibility from February 15th- Demo pic

MP Forest- मध्यप्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ा दायित्व दिया जा रहा है। प्रदेश के वन विभाग में नई पहल की जा रही है। यहां विधि प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों को कानूनी मामलों से संबंधित अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वन विभाग में यह नया काम 15 फरवरी से विधिवत शुरु हो जाएगा। एमपी के पीसीसीएफ (HoFF) विजय अंबाडे ने यह पहल की है। उन्होंने वन विभाग के अदालती मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधि प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह विभागीय मुख्यालय'वन भवन' में संचालित होगा। विधि प्रकोष्ठ खासतौर पर प्रदेश में वन्यजीवों विशेषकर बाघों के शिकारियों की दोषसिद्धि के लिए सक्रिय रहकर काम करेगा।

न्यायालयीन मामलों में राज्य का वन विभाग पिछड़ता रहा है। प्राय: प्रभारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण विभाग की खासी फजीहत हो रही है। यह दिक्कत दूर करने के लिए वन विभाग में विधि प्रकोष्ठ बनाया गया है। प्रको​ष्ठ का काम 15 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा। पीसीसीएफ एंड हॉफ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

वन अधिकारियों, कर्मचारियों को ही दी जिम्मेदारियां

मध्यप्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) विधि प्रकोष्ठ के नियंत्रक अधिकारी होंगे। प्रको​ष्ठ में वन अधिकारियों, कर्मचारियों को ही विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

ये भी पढ़ें

जबलपुर में मां-बेटे ने मिलकर किया गुनाह, ट्राली बैग खोला तो हैरान रह गई पुलिस
भोपाल
Police in Jabalpur were shocked to see a mother and son's trolley bag

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 07:09 pm

Published on:

14 Feb 2026 07:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ा दायित्व, 15 फरवरी से शुरु होगा नया काम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1980 से पहले की सादी थाली से जंक फूड तक का सफर, जानें कैसे शुगर रिस्क बढ़ाती गई भारतीय थाली

Diabetes reversible episode 4 patrika series health alert
Patrika Special News

एमपी के बड़े अफसर की मानसिक स्थिति खराब, पत्नी ने विभाग को लिखा पत्र

जबलपुर डीएफओ विपिन पटेल की मानसिक स्थिति पर पत्नी ने लिखा पत्र
भोपाल

एमपी के गवर्नर मंगुभाई पटेल से मिले पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव, लोकभवन में की चर्चा

PM Narendra Modi's Principal Secretary met with MP Governor Mangubhai Patel
भोपाल

20 हजार घरों के लिए जा रहीं बीमारी वाली सब्जियां, कॉलोनियों के सीवेज से पनप रहे खेत

Sewage farming in bhopal patrika ground report
भोपाल

एमपी के 5 श्रद्धालुओं की जयपुर में दर्दनाक मौत, भीषण सड़क हादसे से मचा हाहाकार

khatu
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.