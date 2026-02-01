एमपी में अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ा दायित्व, 15 फरवरी से शुरु होगा नया काम

MP Forest- मध्यप्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ा दायित्व दिया जा रहा है। प्रदेश के वन विभाग में नई पहल की जा रही है। यहां विधि प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों को कानूनी मामलों से संबंधित अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वन विभाग में यह नया काम 15 फरवरी से विधिवत शुरु हो जाएगा। एमपी के पीसीसीएफ (HoFF) विजय अंबाडे ने यह पहल की है। उन्होंने वन विभाग के अदालती मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधि प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह विभागीय मुख्यालय'वन भवन' में संचालित होगा। विधि प्रकोष्ठ खासतौर पर प्रदेश में वन्यजीवों विशेषकर बाघों के शिकारियों की दोषसिद्धि के लिए सक्रिय रहकर काम करेगा।