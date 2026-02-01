14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में फिर चला प्रशासन का ‘पीला पंजा’, 30 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी जमींदोज

mp news: अवैध कॉलोनी में प्लॉट काटकर बेचे जाने की शिकायत कलेक्टर को मिली थी, बाउंड्री वॉल और सीसी रोड को जेसीबी से तोड़ा गया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Feb 14, 2026

BHOPAL NEWS

bulldozer action 30 acre illegal colony demolition

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर शनिवार को प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा। भोपाल की हुजूर तहसील अंतर्गत प्रशासन ने करीब 30 एकड़ में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर जेसीबी चलाई है। बाउंड्री वॉल और सीसी रोड बनाने के बाद अवैध कॉलोनी को विकसित किया जा रहा था और बड़े व छोटे साइज के प्लॉट बेचे जा रहे थे। राजस्व विभाग की टीम ने यहां सीसी रोड और बाउंड्री वॉल को तोड़ा है। इस जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

फिर चला प्रशासन का 'पीला पंजा'

एनजीटी के निर्देश पर हुजूर तहसील के अंतर्गत आने वाले बेरखेड़ी बाज्याफ्त पंचायत के कुशालपुरा गांव में केरवा डैम के कैचमेंट क्षेत्र में करीब 30 एकड़ जमीन में बन रही अवैध कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने जेसीबी चलाई है। यहां बिना अनुमति बाउंड्री वॉल बनाकर प्लॉट काटे जा रहे थे। राजस्व विभाग की टीम ने यहां सीसी रोड और बाउंड्री वॉल को तोड़ा। इस जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुशालपुरा गांव केरवा कैचमेंट एरिया के पास बसा है। यह जमीन बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर प्रकाश झा के नाम पर दर्ज है। पूर्व में इस जगह पर कई फिल्मों और सीरियलों की शूटिंग हो चुकी है। कुछ महीने से यहां छोटे-बड़े प्लॉट बनाकर बेचे जा रहे थे। वर्तमान में केरवा डैम के किनारे होने के कारण कई रसूखदारों ने यहां प्लॉट खरीदे थे।

सरकारी सड़क पर बनाई थी बाउंड्री वॉल

इस संबंध में पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि डेवलपर के लोगों ने सरकारी सड़क पर बाउंड्री वॉल बना दिया है, जिसके कारण सड़क चौड़ीकरण में परेशानियां आ रही हैं। हालांकि इस मामले में एनजीटी और जिला प्रशासन के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं। केरवा के कैचमेंट में होने के कारण इस जमीन पर निर्माण को लेकर एनजीटी में भी शिकायत की गई है।

ये भी पढ़ें

एमपी में कोर्ट जाते वक्त वकील की गोली मारकर हत्या
शिवपुरी
shivpuri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 09:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में फिर चला प्रशासन का ‘पीला पंजा’, 30 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी जमींदोज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के आईएएस ने डिप्टी सेक्रेटरी से रचाई तीसरी शादी, दो पत्नियां हैं कलेक्टर

आईएएस अवि प्रसाद ने डिप्टी सेक्रेटरी अंकिता धाकरे से रचाई तीसरी शादी
भोपाल

आज का सवाल- बड़ा तालाब संरक्षित करने के लिए हो रहे प्रशासनिक प्रयासों से क्या आप संतुष्ट हैं?

bhopal
भोपाल

एमपी में अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ा दायित्व, 15 फरवरी से शुरु होगा नया काम

Forest employees in MP face a major responsibility from February 15th
भोपाल

1980 से पहले की सादी थाली से जंक फूड तक का सफर, जानें कैसे शुगर रिस्क बढ़ाती गई भारतीय थाली

Diabetes reversible episode 4 patrika series health alert
Patrika Special News

एमपी के बड़े अफसर की मानसिक स्थिति खराब, पत्नी ने विभाग को लिखा पत्र

जबलपुर डीएफओ विपिन पटेल की मानसिक स्थिति पर पत्नी ने लिखा पत्र
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.