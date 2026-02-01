एमपी में फिर चला प्रशासन का ‘पीला पंजा’, 30 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी जमींदोज

एनजीटी के निर्देश पर हुजूर तहसील के अंतर्गत आने वाले बेरखेड़ी बाज्याफ्त पंचायत के कुशालपुरा गांव में केरवा डैम के कैचमेंट क्षेत्र में करीब 30 एकड़ जमीन में बन रही अवैध कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने जेसीबी चलाई है। यहां बिना अनुमति बाउंड्री वॉल बनाकर प्लॉट काटे जा रहे थे। राजस्व विभाग की टीम ने यहां सीसी रोड और बाउंड्री वॉल को तोड़ा। इस जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुशालपुरा गांव केरवा कैचमेंट एरिया के पास बसा है। यह जमीन बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर प्रकाश झा के नाम पर दर्ज है। पूर्व में इस जगह पर कई फिल्मों और सीरियलों की शूटिंग हो चुकी है। कुछ महीने से यहां छोटे-बड़े प्लॉट बनाकर बेचे जा रहे थे। वर्तमान में केरवा डैम के किनारे होने के कारण कई रसूखदारों ने यहां प्लॉट खरीदे थे।