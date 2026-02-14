14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के बड़े अफसर की मानसिक स्थिति खराब, पत्नी ने विभाग को लिखा पत्र

IFS- मध्यप्रदेश के एक बड़े अफसर की मानसिक स्थिति खराब है। उनकी पत्नी ने ही इस बात का खुलासा किया। जबलपुर के डीएफओ योजना विपिन पटेल द्वारा इस्तीफा देने के बाद पत्नी ने वन​ विभाग को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होने से इस्तीफा दे दिया। डीएफओ की पत्नी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 14, 2026

जबलपुर डीएफओ विपिन पटेल की मानसिक स्थिति पर पत्नी ने लिखा पत्र

जबलपुर डीएफओ विपिन पटेल की मानसिक स्थिति पर पत्नी ने लिखा पत्र

IFS- मध्यप्रदेश के एक बड़े अफसर की मानसिक स्थिति खराब है। उनकी पत्नी ने ही इस बात का खुलासा किया। जबलपुर के डीएफओ योजना विपिन पटेल द्वारा इस्तीफा देने के बाद पत्नी ने वन​ विभाग को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होने से इस्तीफा दे दिया। डीएफओ की पत्नी ने विभाग से पति का इस्तीफा मंजूर नहीं करने का भी आग्रह किया। पत्नी के इस आग्रह पर वन अधिकारियों ने डीएफओ विपिन पटेल से जवाब मांगा। इसके बाद उन्होंने भी अपना इस्तीफा वापस ले लिया।

डीएफओ विपिन पटेल एमपी कैडर के 2013 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वे अनेक जिलों में डीएफओ जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। आईएफएस विपि​न पटेल वर्तमान में डीएफओ वर्किंग प्लान के रूप में जबलपुर में पदस्थ हैं। उन्होंने 4 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था।

मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पति ने इस्तीफा दिया

डीएफओ विपिन पटेल के इस्तीफे से विभाग में खलबली मच गई। पीसीसीएफ एंड हॉफ तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आईएफएस अधिकारी के अचानक इस्तीफे से हैरान रह गए। इस बीच विभाग को डीएफओ विपिन पटेल की पत्नी का पत्र मिला। उन्होंने पीसीसीएफ एंड हॉफ को लिखे पत्र में बताया कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पति ने इस्तीफा दिया है। डीएफओ विपिन पटेल की पत्नी ने अपने पति का इस्तीफा मंजूर नहीं करने का आग्रह भी किया। इसपर पीसीसीएफ एंड हॉफ ने अधिकारी को मेल कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद डीएफओ विपिन पटेल ने इस्तीफा वापस ले लिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में 8वें वेतन आयोग में अधिकारियों-कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा अपडेट, जारी की एडवाइजरी
भोपाल
MP Police Advisory on Salary in 8th Pay Commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 05:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के बड़े अफसर की मानसिक स्थिति खराब, पत्नी ने विभाग को लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1980 से पहले की सादी थाली से जंक फूड तक का सफर, जानें कैसे शुगर रिस्क बढ़ाती गई भारतीय थाली

Diabetes reversible episode 4 patrika series health alert
Patrika Special News

एमपी के गवर्नर मंगुभाई पटेल से मिले पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव, लोकभवन में की चर्चा

PM Narendra Modi's Principal Secretary met with MP Governor Mangubhai Patel
भोपाल

20 हजार घरों के लिए जा रहीं बीमारी वाली सब्जियां, कॉलोनियों के सीवेज से पनप रहे खेत

Sewage farming in bhopal patrika ground report
भोपाल

एमपी के 5 श्रद्धालुओं की जयपुर में दर्दनाक मौत, भीषण सड़क हादसे से मचा हाहाकार

khatu
भोपाल

शोषण के गंभीर आरोप, उत्तम स्वामी ने कथा बीच में छोड़ी, बोले- साजिश

uttam swami controversy
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.