एमपी के बड़े अफसर की मानसिक स्थिति खराब, पत्नी ने विभाग को लिखा पत्र

डीएफओ विपिन पटेल के इस्तीफे से विभाग में खलबली मच गई। पीसीसीएफ एंड हॉफ तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आईएफएस अधिकारी के अचानक इस्तीफे से हैरान रह गए। इस बीच विभाग को डीएफओ विपिन पटेल की पत्नी का पत्र मिला। उन्होंने पीसीसीएफ एंड हॉफ को लिखे पत्र में बताया कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पति ने इस्तीफा दिया है। डीएफओ विपिन पटेल की पत्नी ने अपने पति का इस्तीफा मंजूर नहीं करने का आग्रह भी किया। इसपर पीसीसीएफ एंड हॉफ ने अधिकारी को मेल कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद डीएफओ विपिन पटेल ने इस्तीफा वापस ले लिया।