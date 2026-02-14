एमपी के गवर्नर मंगुभाई पटेल से मिले पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव, लोकभवन में की चर्चा

PM Narendra Modi's Principal Secretary met with MP Governor Mangubhai Patel
PM Narendra Modi- मध्यप्रदेश में शनिवार का दिन प्रशासनिक हलचलों के नाम रहा। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को देर रात कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था जिसका असर शनिवार सुबह देखा गया। इधर से उधर किए गए अनेक अफसरों ने तुरंत ही नया कामकाज संभाल लिया। नवपदस्थ जनसंपर्क आयुक्त एवं मप्र माध्यम के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने जनसंपर्क संचालनालय में पदभार ग्रहण किया। इधर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने भेंट की। पीएम के प्रमुख सचिव के भोपाल आगमन पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारी एलर्ट मोड पर रहे।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने शनिवार को लोकभवन में भेंट की। आधिकारिक रूप से इसे सौजन्य मुलाकात बताया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल पटेल के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल पटेल ने डॉ. मिश्रा को अंग वस्त्रम् और सांची स्तूप की प्रतिकृति स्मृतिस्वरूप भेंट की।
इधर नवपदस्थ जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह ने शनिवार को जनसंपर्क संचालनालय में पदभार ग्रहण कर लिया। जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना ने नवागत आयुक्त का पुष्प-गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। नवपदस्थ आयुक्त (जनसंपर्क) एवं प्रबंध संचालक, मप्र माध्यम मनीष सिंह ने मुख्यमंत्री निवास जाकर सीएम डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की।
