एमपी के गवर्नर मंगुभाई पटेल से मिले पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव, लोकभवन में की चर्चा

PM Narendra Modi- मध्यप्रदेश में शनिवार का दिन प्रशासनिक हलचलों के नाम रहा। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को देर रात कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था जिसका असर शनिवार सुबह देखा गया। इधर से उधर किए गए अनेक अफसरों ने तुरंत ही नया कामकाज संभाल लिया। नवपदस्थ जनसंपर्क आयुक्त एवं मप्र माध्यम के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने जनसंपर्क संचालनालय में पदभार ग्रहण किया। इधर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने भेंट की। पीएम के प्रमुख सचिव के भोपाल आगमन पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारी एलर्ट मोड पर रहे।